حلمي النمنم: بعض الدول تريد أن تكون مصر رجل المنطقة المريض

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هناك مشروعات من المستحيل أن تكتمل، لأنها متجددة، مثل مشروعات التنمية التي تتجدد مع كل عصر، وكذلك قضية الاستقلال، لأن الدولة من الضروري أن تحمي استقلالها في كل لحظة، وهذا الأمر ليس مرتبطًا بالدول الضعيفة، فالولايات المتحدة تشهد توترات مع روسيا بسبب التخوف من تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية.

النمنم: قضية التنمية والاستقلال لن تتوقف

وأضاف «النمنم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة قناة «ten»، مساء السبت، أن قضية التنمية وقضية الاستقلال لن تتوقف، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية التي تحدث في شمال سيناء جزء من تحرير سيناء، وتحقيق سيادة الدولة المصرية على كل شبر من أراضيها.

نهوض الدولة المصرية

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أنَّ الكثير من داخل وخارج المنطقة يخشى من نهوض الدولة المصرية، معقبًا: «هناك تخوف من وقوع أو نهوض مصر، البعض يريد أن تكون مصر رجل المنطقة المريض».

وأشار إلى أن هناك لغطا الآن يدور قبل الانتخابات الرئاسية مثل الحديث عن ضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية، متسائلاً: «هل هذه هي القضايا المثارة؟، كلمني عن قضايا الاستقلال، وقضايا التنمية، وقضايا الحرية، لازم نحترم اختيار الـ100 مليون».

ولفت «النمنم»، إلى أن أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية اعترض على زيادة مرتبات الموظفين، متسائلا: «هل مثل هذه الأمر هي من تحل الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالأزمة العالمية».