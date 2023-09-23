«التأمينات» تحدد المستفيدين من منحة الوفاة.. تُصرف لتغطية نفقات الجنازة

تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منحة الوفاة عند موت صاحب المعاش، للتكفل بنفقات جنازته، بواقع 3 شهور من قيمة المعاش.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية الفئات المستفيدة من صرف منحة الوفاة، والأوراق والمستندات المطلوبة وموعد استحقاقها، بحسب ما أوضحته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

المستفيدون من منحة الوفاة

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بنفقات الجنازة بواقع صرف معاش 3 أشهر:

‌- الأرمل أو الأرملة، وعند وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.

- إذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد.

- إذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

موعد صرف «منحة الوفاة»

وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ​يجب أن يتم صرف نفقات «منحة الوفاة»، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويشترط للحصول على «منحة الوفاة» وفاة صاحب المعاش.​

خطوات صرف منحة الوفاة والمستندات المطلوبة

- التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش.

- تقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به المستندات التالية:

1- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

2- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.