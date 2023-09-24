درجات الحرارة اليوم 24-9-2023 في مصر.. حار نهارا لطيف ليلا في ثاني أيام الخريف

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم في مختلف محافظات مصر

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 33 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 25

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 23

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 24

نخل 34 18

كاترين 33 16

الطور 34 26

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 23

مطروح 31 22

السلوم 32 20

سيوة 36 19

رأس غارب 36 25

الغردقة 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 40 21

أبو سمبل 40 26

طقس لطيف ليلًا وشبورة مائية صباحًا

وعن حالة الطقس اليوم، ثاني أيام فصل الخريف في مصر، فقد بينت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، والتي تكون كثيفة أحيانَا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، وقد تنخفض نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.