درجات الحرارة اليوم.. أجواء مستقرة والعظمى في القاهرة 34 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-9-2023، حيث تشهد حالة الطقس مجموعة من الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على عدة مناطق وتوجد فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فإنها تشهد انخفاضا طفيفا على عدة مناطق من البلاد، وخاصة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلاً طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في الصباح تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أنحاء الجمهورية:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 33 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح32 24

رأس سدر 35 26

نخل 32 17

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 39 21

السلوم 30 19

سيوة 34 19

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 28