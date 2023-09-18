درجات الحرارة اليوم.. أجواء معتدلة ونشاط للرياح والشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم متوقعة أن تتأثر البلاد بالشبورة المائية في الصباح الباكر التي تتكاثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، وتسمتر حتى الساعة السابعة صباحا، وتنشط الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع بالنسبة لدرجات الحراة أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، غدا، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية فإنّها جاءت كالتالي:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 33 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح32 24

رأس سدر 35 26

نخل 32 17

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 39 21

السلوم 30 19

سيوة 34 19

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 28