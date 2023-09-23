مصرع طالب غرقا بترعة الفؤادية في سوهاج

لقي طالب بالمرحلة الابتدائية مصرعه غرقا بترعة الفؤادية بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد غرق طالب.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين غرق «عبد اللاه.ع» 9 سنوات طالب بالمرحلة الابتدائية، ومقيم بذات الناحية، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال ذويه أفاد شقيقه «صبحي.ع» 37 عاما سائق ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء سير شقيقه على حافة الترعة انزلقت قدمه وسقط بها وتوفي غرقاً، ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.