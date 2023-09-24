هل تطبق عقوبة الإيقاف على كهربا مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

علامات استفهام بالجملة تحيط بمصير محمود عبدالمنعم كهربا، وحالة من الرعب أصابت جماهير الأهلي بالتزامن مع انطلاق مشوار المارد الأحمر في إفريقيا، وعدم وجود مهاجم مرة أخرى، بسبب عدم قيد أنتوني موديست في القائمة الإفريقية، إلى جانب عقوبدة إيقاف «كهربا».. فهل تحرمه من المشاركة في إفريقيا؟

مصير مشاركة محمود كهربا مع الأهلي أمام سان جورج

وجود كهربا لم يعد أمرًا اختياريًا، بعدما وضع ختم النسر على جدارته في الوجود بالمباريات الكبيرة للأهلي، والاعتماد عليه بشكل أساسي في المنافسات كافة، خاصة أنه يلعب أكثر من دور، ويجيد اللعب في مراكز عدة، لكن قرار إيقافه الذي أصدر من قبل لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، لمدة 6 مباريات، يثير قلق الجماهير حول مصيره في لقاء سان جورج، في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يبدأ مشواره الإفريقي بدون مهاجمه الجديد، بسبب أزمة قيده، لكن بالتأكيد سيكون محمود كهربا هو الخيار الأمثل أمام مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر، الذي يعتمد عليه كرأس حربة على مدار الفترة الماضية، خاصة أنه سيكون متاحًا لعدم تطبيق قرار الإيقاف، على البطولات الإفريقية، إذ تخضع لمباريات الدوري فقط، وفقًا للوائح وقوانين كاف واتحاد الكرة. «الإيقاف في الدوري فقط».. هكذا حسم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، مصير محمود عبدالمنعم كهربا من المشاركة مع الأهلي في إفريقيا، في مداخلة تليفونية ببرنامج «ملعب أون تايم»، قائلًا: «عقوبة كهربا سيتم تطبيقها على بطولة الدورى فقط، على أن يغيب 6 مباريات في بطولة الدورى وليس أي بطولة أخرى».

ويخوض الأهلي مباراة سان جورج، في مستهل رحلته الإفريقية، بدوري أبطال إفريقيا، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي إعفاء جميع الأندية المصرية من المشاركة في الدوري التمهيدي، وفقًا للتصنيف، على أن تقام المباراة في ستاد القاهرة، بدور الـ32 من المسابقة القارية، على أن تقام مباراة العودة أيضًا في القاهرة، لعدم استيفاء ملاعب أثيوبيا للشروط والمواصفات التي وضعها «كاف» للملاعب لاحتضان المباريات.