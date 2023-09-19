عاجل.. أول رد من الأهلي بعد أنباء تغريم كهربا بسبب سهرة مع لاعب الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تغريم كهربا، لاعب الفريق الكروي بالنادي، 500 ألف جنيه، بسبب سهرته في أحد الأماكن الليلية، رفقة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إلى أن الأهلي لم يتأكد من صحة سهر كهربا، ليجرى توقيع غرامة مالية عليه.

مصدر: كهربا تدرب بشكل طبيعي مع النادي الأهلي

وأوضح أن الفريق عاد من السعودية صباح الأحد، واللاعب تواجد في مران أمس الاثنين في موعده، بشكل طبيعي.

ونفى المصدر توقيع أي عقوبات مالية على اللاعب، مؤكدا أن كهربا يستعد بقوة في الفترة الحالية لمواجهة سان جورج الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا، في ظل إيقافه محليا.

إيقاف كهربا 6 مباريات ويغيب كهربا عن مباريات الأهلي في الدوري المصري؛ بسبب إيقافه من جانب اتحاد الكرة لمدة 6 مباريات.

ويفتتح النادي الأهلي، مبارياته في الدوري المصري بمواجهة المصري البورسعيدي، في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب.