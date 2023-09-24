مواطن بالبحر الأحمر: إنجازات الرئيس السيسي ملموسة وتصنع تاريخا جديدا لمصر

قال هاني حمد، من شباب محافظة البحر الأحمر، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس واضحة مثل «عين الشمس» ولا ينكرها أحد، ومنها بناء مساكن جديدة، والقضاء على العشوائيات، وتطوير الطرق، فضلا عن مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي ومحطات المياه، علاوة على مشروعات مبادرة حياه كريمة.

وأكد «حمد» لـ«الوطن»، دعم شباب محافظة البحر الأحمر للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ملف الإنجازات وصنع تاريخ جديد لمصر.

مشروعات البحر الأحمر

وأشار «حمد» إلى أن محافظة البحر الأحمر كان لها نصيب كبير من اهتمام الرئيس السيسي، وتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة على أرض المحافظة، ودعم وتشجيع القطاع السياحي، ومنها تطوير شبكة الطرق، وتطوير مطار الغردقة، وافتتاح مطار برنيس، وافتتاح محطة اليسر لتحلية المياه، وأكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط بمنطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، فضلا عن بناء مساكن الروضة في مدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا.

إنجازات الرئيس السيسي

وأضاف «حمد»، أن الرئيس أولى اهتمامه بالأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وظهر ذلك جليا في مبادرة حياه كريمة وقوافل طبية تجوب محافظة البحر الأحمر لعلاج المواطنين بالمجان والقضاء على فيرس «سي» في ربوع مصر.

ولفت «حمد» إلى الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد في عصر الرئيس السيسي، والذي انعكس على الاستثمار في القطاع السياحي بمدن البحر الأحمر، خاصة مرسى علم والغردقة، واللتان استقبلتا ملايين السياح الأجانب، وأحدثت رواجا بالقطاع السياحا، مما أثّر بشكل إيجابي على الدخل القومي وتشغيل الشباب في مصر.