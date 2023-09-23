أحمد عمرو مدرس بالغردقة: لا أحد يستطيع تكرار إنجازات السيسي.. معاك وبندعمك

أشاد أحمد عمرو، معلم أول بمدرسة بالغردقة، بالإنجازات التي شهدتها الدولة في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»: «اللي عمله السيسي محدش يقدر يعمل زيه»، لافتاً إلى مشروعات الطرق والإسكان والقضاء على فيروس سي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

إنجازات السيسي في وقت قصير كانت تحتاج لسنوات

وأضاف عمرو أن إنجازات السيسي في وقت قصير كانت تحتاج لسنوات، وبفضل القيادة السياسية الحكيمة شهدت الدولة إنجازات على رأسها ملفات الطرق، مستشهدا بطريق الغردقة- القاهرة والذي كان يحتاج إلى وقت أكثر من 7 ساعات وبفضل تطوير الطريق وفر الوقت إلى 5 ساعات فقط، بالإضافة إلى توفير الأمان وتقليل معدلات الحوادث على الطريق، وهو ما شجَّع على الاستثمار السياحي في مدينة الغردقة.

الاستقرار الأمني في عصر السيسي

وكشف عمرو عن الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد في عصر الرئيس السيسى على وجه العموم انعكس ذلك على الاستثمار السياحي في مدينة الغردقة التي أصبحت وجهة سياحية لمصر وتستقبل آلاف السياح يومياً.

إنجازات التعليم في عصر السيسي

وأشار عمرو إلى إنجازات التعليم في البحر الأحمر والغردقة على وجه الخصوص، حيث شهدت مدن البحر الأحمر إنشاء وتطوير عدد كبير من المدارس والمعاهد الأزهرية خلال حكم الرئيس السيسي.

دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

وأكد عمرو على دعمه السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة قلبا وقالبا قائلا «مفيش رئيس هيجي زيه ويقدر يعمل اللي هو عمله»، موجها المواطنين بالذهاب إلى صناديق الانتخابات الرئاسية حتى تكون مصر في منظر حضاري أمام العالم ونرسل رسالة للعالم أجمع بأن المصريين يختارون رئيسهم.