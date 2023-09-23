آلاف المواطنين يؤيدون الرئيس السيسي في مؤتمر حاشد بسوهاج

بدأ منذ قليل، حزب حماة الوطن في محافظة سوهاج، مؤتمره الجماهيري لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة في مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

مشاركة وفد من قيادات الحزب

جاء ذلك بمشاركة وفد من قيادات الحزب وعلى رأسهم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، وأحمد الديب آمين الحزب في سوهاج، ومحمد عبد الرحمن الهلالي المستشار القانوني لحزب حماة الوطن في سوهاج، ورقية الهلالي عضو مجلس النواب، وبحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد والمشايخ والقيادات النوعية بالأمانة.

مشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتحدثت قيادات حزب حماة الوطن عن المشروعات التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعرفها جموع الشعب المصري، ومن بينها مشروعات الإسكان والتعمير الاجتماعي، ومبادرة 100 مليون صحة، ومشروعات حياة كريمة التي غيرت الأوضاع في القرى والنجوع، وعلاج فيروس كورونا.

وتحدث مواطنو وقاطنو محافظة سوهاج، لـ«الوطن» عن كامل دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقب ما قام به من خدمات ومشروعات غيرت الحياة، وبناء مساكن إنسانية والخروج من العشوائية.