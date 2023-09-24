نجوم مهرجان سينما الشباب يشيدون بالغردقة: طبيعة بحرية ساحرة

أشاد نجوم مهرجان سينما الشباب في الغردقة بجمال المدينة، والتي تستضيف فعاليتها خلال الفترة الحالية على أحد شواطئ المنتجعات السياحية الكبرى، على رأسهم إلهام شاهين وهاني سلامة وحسين فهمي ومحمود حميدة، وذلك خلال رحلة بحرية على متن لانش سياحي إلى إحدى الجزر.

إشادة بجمال الغردقة

وعبرت الفنانة ميرنا وليد في تصريحات لـ«الوطن» عن إعجابها بجمال مدينة الغردقة، قائلة: «الله على جمال مصر وشواطئها الجميلة»، ووصفتها بالمدينة الرائعة والطبيعة الساحرة.

وأبدى كل من الفنان حسين فهمي ومحمود حميدة وهاني سلامة إعجابهم بالطبيعة البحرية الساحرة التي تتمتع بها مدينة الغردقة، و شواطئها الخلابة ومياهها الصافية.

ونظم المسؤلون عن مهرجان سينما الشباب بالغردقة رحلة بحرية إلى جزيرة الجفتون لنجوم الفن من ضيوف المهرجان على شواطئ الغردقة.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تستضيف الغردقة فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب خلال الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر.

وشهد المهرجان تكريم الفنان هاني سلامة من مصر، والفنانة سولاف فواخرجي من سوريا، والمخرج الأرميني جيفان إفيتسيان.