«شباب القادة» تبدأ معسكر النشء في مركز سليم الحي بالسويس.. ورش عمل

بدأت وحدة شباب القادة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، في تنفيذ معسكر للنشء بمركز شباب سليم الحي، والذي تضمن عددا من المحاضرات وورش العمل التي تساعد في بناء الذات.

فعاليات معسكر إعداد القادة

وبدأ المعسكر بالسلام الوطني، وتم الإعلان عن خطة المعسكر وفعاليات أول يوم، وتضمن ورش العمل التي ستقدم البرنامج الخاص بالمعسكر، وتضم ورشة عمل عن الثقة بالنفس وتقدير الذات، وورشة عمل عن مهارات التواصل ولغة الحوار.

بناء شخصية النشء

وقال عادل الشمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، إن المعسكرات الخاصة بإعداد القادة تسهم بشكل كبير في بناء شخصية النشء وبث روح القيادة والوطنية لديهم، موضحاً أن ورش العمل التي يتضمنها البرنامج تساعد النشء على التحكم والثقة بالنفس، ومعرفة وتقدير الذات، إضافة إلى التعامل والحوار مع الآخر، وتنمية أجيال وقادة على العمل في مجموعات تنعكس على الإنتاج وحب الوطن والانتماء.