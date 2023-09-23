وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة».. اعرف الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم، عن عدد من الوظائف الشاغرة، التي تتطلبها مجموعة من شركات القطاع الخاص، أهمها وظيفة «سيلز أدمن»، ومدخل بيانات، ووظيفة أخصائي تمويل، وأفراد أمن وحراسة، والتي نقدمها لكم عبر السطور التالية.

وظيفة سيلز أدمن Sales Admin

ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن شركة جولدن بوينت، تتطلب للتعيين موظفين سيلز أدمن، بالتجمع الأول في القاهرة، بالشروط التالية:

- مؤهل عال.

- خبرة من 1 إلى 5 سنوات.

- جيد فى اللغة الانجلزية.

- إناث فقط.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة

يحصل الموظف على مجموعة من المميزات التي أهمها:

- راتب مجز.

- مواعيد العمل 10:30ص إلى الساعة 7م.

- يوم إجازة أسبوعيًا.

- تأمين طبي واجتماعي.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من هنـــا.

أخصائي تمويل

تعتبر شركة ERADA Microfinance من الشركات المشاركة مع وزارة الشباب والرياضة في ملتقي التوظيف بالمنيا، والتي توفر وظائف أخصائى تمويل، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن طريق الرابط التالي من هنـــا.

وظائف أمن وحراسة

أضافت وزارة الشباب والرياضة أن شركة «سكيورتاس إيجيبت» للأمن والحراسة، تعتبر من الشركات المشاركة معها في ملتقي التوظيف بالمنيا، والتي تطلب للتوظيف، ضباط أمن وحراسة، ومدخل بيانات، وذلك عن طريق الدخول على الرابط من هنــــا.

مسؤول تمويل

شركة تمويلي من الشركات المشاركة أيضًا في ملتقي التوظيف بالمنيا والتي تحتاج إلى شغل وظيفة مسؤول تمويل، حيث قالت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها: «جمعنالك شركات كتير من القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة في مكان واحد وهيكون في انتظارك مسؤول توظيف من كل شركة وممكن تقدم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم، عن طريق التسجيل على الرابط التالي من هنـــا.