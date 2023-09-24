لاعبان من أبطال التايكوندو بكفر الشيخ ضمن منتخب الصفوة بالبطولة العربية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، اليوم الأحد، انضمام لاعبين اثنين التايكوندو ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، من أبناء المحافظة، لصفوف منتخب الصفوة، تمهيدا للمشاركة في البطولة العربية، والتي تقام في أكتوبر المقبل على أرض مصر.

لاعبون ضمن صفوف المنتخب القومي

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن منتخب الصفوة للمشروع القومي استدعى اللاعبين أحمد باسم والسيد مرعي، للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقامة في شهر أكتوبر المقبل في ستاد القاهرة، مشيراً إلى تكريم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ للاعبين في شهر مايو الماضي، بعد أن حصد الأول الميدالية الذهبية، والثاني الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية، والتي أقيمت في محافظة بورسعيد.

إشادة وتميز رياضي للاعبين

وأشاد «محروس»، وكيل شباب كفر الشيخ، بتطور آداء أبطال المشروع القومي من لاعبي تايكوندو مطوبس، وحرص القائمين على المشروع على متابعة تجديد الخطط التدريبية لهم بقيادة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، والجهاز الفني للعبة على رأسهم الكابتن محمود الشهاوي، مدرب المشروع القومي.