وكيل «شباب كفر الشيخ» يشارك الكوادر البرلمانية غرس الأشجار ضمن مبادرة «كن مؤثرا»

شارك الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشباب والفتيات المشاركين في المعسكر التدريبي الأول للكوادر البرلمانية، في زراعة الأشجار بمدينة بلطيم ضمن مبادرة «كُن مؤثراً»، لمواجهة التغيرات المناخية.

ضم المعسكر التدريبي ورشة عمل تفاعلية عن استخدام أدوات الرقابة البرلمانية

واطلع وكيل الوزارة، على التوصيات التي خرج بها الشباب خلال ورش العمل بشأن مواجهة تلك التغيرات، كما ضم المعسكر التدريبي ورشة عمل تفاعلية عن استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، من خلال التدريب على أسئلة ذات الطابع البرلمانى من طلبات إحاطة واستجوابات وغيره، فيما تفقد المعسكر التدريبي، وناقش الشباب عن احتياجاتهم ومدى رضائهم عن ورش العمل والفعاليات المقدمة لهم.

وتضمَّن البرنامج التدريبي، جلسة التثقيف السياسي للمدرب أحمد مسعد، ناقش فيها مواد الدستور، إقرار المعاهدات والاتفاقيات، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والرقابة على أعمال السلطات التنفيذية، ومناقشة بيان رئيس الجمهورية، إلى ذلك الورشة الثانية تناولها المدرب أحمد الرميلي، عن القيادة وتطوير الذات، أما ورشة العمل الثالثة كانت تطبيق عملي لاستخدام أدوات الرقابة البرلمانية، للمدربين محمد الغنام، وأحمد مسعد، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

البرنامج التدريبي لإعداد الكوادر البرلمانية بمشاركة 63 شابا وفتاة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج التدريبي لإعداد الكوادر البرلمانية بمشاركة 63 شابا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب، حيث يُقام المعسكر التدريبي الأول لإعداد كوادر برلمان الشباب ببلطيم، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي وحضور محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وتنفيذ فريق عمل الإدارة بالمديرية.