«السياحة»: أعداد المعتمرين تتخطى الـ50 ألف معتمر نهاية سبتمبر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إن أعداد المعتمرين المصريين في نهاية سبتمبر الجاري تتجاوز الـ50 ألف معتمر، موضحا أنه وفقا لإحصاءات البوابة المصرية للعمرة فإن أعداد المصريين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بدء الرحلات في 5 سبتمبر وحتى الآن وصلت إلى 40 ألف معتمر.

إجازات منتصف العام الدراسى

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة بدأت تتراجع نسبيا حاليا، بسبب قرب بدء العام الدراسي، إذ تقل بها سفر المواطنين المصريين لأداء العمرة، مشيرا إلى أن نسب الإقبال ترتفع تدريجيا بداية من نوفمبر المقبل حتى تصل لذروتها خلال إجازات منتصف العام الدراسي يناير 2024.

برامج العمرة المستوى الاقتصادي

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا أن غالبية المواطنين الذين سافروا للعمرة منذ بدء الرحلات أوائل الشهر الجاري اختاروا برامج العمرة المستوى الاقتصادي، موضحا أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية تتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه.