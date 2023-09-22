«الغرف السياحية»: لا توجد شكاوى بخصوص رحلات العمرة والتنظيم جيد

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كافة رحلات العمرة التي تم تسييرها منذ يوم 5 سبتمبر الجاري وحتى الآن، لم تشهد أية مشكلات، لافتًا إلى أن جميع رحلات العمرة تسير بسهولة ويسر، موضحًا أن رحلات العمرة تُنظم عبر البوابة المصرية الإلكترونية.

لا تأخيرات في مواعيد إقلاع أو عودة رحلات العمرة

وأضاف لـ«الوطن»، أنه لا توجد أية تأخيرات تذكر في مواعيد إقلاع أو عودة رحلات العمرة، سواء من المطارات المصرية أو السعودية، موضحًا أن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ نحو 40 ألف معتمر، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، لم تتلقيا أية شكاوى من المعتمرين بخصوص وجود مشكلات في تنظيم رحلات العمرة.

معدلات رحلات العمرة منذ بدء الموسم

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ معدلات رحلات العمرة منذ بدء الموسم جيدة، وأعداد المعتمرين ستبدأ في التراجع التدريجي خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن تعاود الارتفاع مجددا مع بداية رحلات شهر رجب للعام الهجري 1445، التي تتزامن مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي في يناير المقبل.