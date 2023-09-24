محمد فراج يقترب من 10 ملايين جنيه إيرادات بفيلم فوي فوي فوي

حافظ فيلم فوي فوي فوي على مكانته بين الأفلام الأخرى المتنافسة في دور العرض، حيث حافظ على المركز الأول في قائمة الإيرادات.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم فوي فوي فوي بطولة نيلي كريم ومحمد فراج حقق إيرادات بلغت نحو 9 مليون 700 ألف جنيه.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

يشارك في فيلم فوي فوي فوي، نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

أحداث فيلم فوي فوي فوي

تدور أحداث فيلم فوي فوي فوي في إطار كوميدي، حول شاب ينضم إلى فريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع من حوله.

وجرى اختيار فيلم «فوي فوي فوي» لتمثيل مصر والمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، ضمن قائمة ضمت أفلام «وش في وش»، «19 ب»، «بيت الروبي» و«الباب الأخضر»، وعبر أبطال الفيلم عن سعادتهم الشديدة بعد الترشح.