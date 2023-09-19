مخرج فيلم «فوي فوي فوي» معتذرا: كل التقدير للصحافة.. أنتم أصحاب الفضل

اعتذر عمر هلال مخرج فيلم «فوي فوي فوي»، عما بدر منه خلال الجلسة النقاشية التي أعقبت العرض الخاص لفيلم «فوي فوي فوي»، بعدما تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو خلال الرد على سؤال أحد الصحفيين، وذلك عبر تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك».

المخرج عمر هلال: أنا آسف إذا أُخد ردي على أنَّه استهزاء

وقال مخرج الفيلم: «توضيح يخص الصحافة يتمّ تداول بعض الكلام يؤشر إلى أنني أسأت الرد على سؤال لصحفي، أولاً: أنا آسف إذا أخد هذا الرد على أنَّه استهزاء، فهو لم يكن، بل كان توضيح فيه عشم وضحك مع صحفي أنا حسيت إن دمه خفيف لمًا عمل معايا انترفيو على الريد كاربت، عفوا اذا كنت هزرت معاك، والله مقصدتش»

رد مخرج فيلم فوي فوي فوي

وسرد عمر هلال أسبابه في حديثه مع أحد الصحفيين الذين وجهوا له سؤالًا خلال العرض، قائلاً: «الجو كان لذيذ ومحتفلين بالفيلم وكنت حاسس إنك شخصيا شخص يحب النكتة، كل التقدير والاحترام للصحافة وللإعلام والنقاد، وكيف لا وأنتم أصحاب الفضل في هذه القصة والفيلم.. شكرا لكم».

واستقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي على اختيار فيلم «فوي فوي فوي» الذي يقدم بطولته الفنان محمد فراج بمشاركة الفنانة نيللي كريم.

يُذكر أنَّ فيلم فوي فوي فوي يعرض الآن في دور العرض السينمائية ويحتل المركز الأول، ويشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، منهم محمد فراج ونيللي كريم وطه دسوقي وبيومي فؤاد وأمجد الحجار، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.