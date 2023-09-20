5 ملايين و340 ألف جنيه اجمالي إيرادات فيلم «فوي فوي فوي»

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن فيلم فوي فوي فوي بطولة نيلي كريم ومحمد فراج حقق إيرادات بلغت ما يقارب 5 ملايين و340 ألف جنيه.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الكوميديا التي يقدمها الفيلم كانت مفاجأة للجمهور.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

يشارك في فيلم فوي فوي فوي كلا من: نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

أحداث فيلم فوي فوي فوي

تدور أحداث فيلم فوي فوي فوي في إطار كوميدي، حول شاب ينضم إلى فريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع من حوله.

وبدأ التحضير للفيلم منذ نحو عامين، وتم تصويره في مصر وعدد من الدول الأوروبية، كما أن لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لأوسكار، رشحت فيلم «فوي فوي فوي» لتمثيل مصر والمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، وذلك من ضمن قائمة ضمت أفلام «وش في وش»، «19 ب»، «بيت الروبي» و«الباب الأخضر».