مركز 30 يونيو للمسالك البولية في الإسماعيلية.. قصة حلم تحول إلى حقيقة

على مدار سنوات طويلة، عانى أهالي الإسماعيلية والمحافظات المجاورة من أزمات الغسيل الكلوي، وقوائم انتظار لجراحات المسالك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الجراحات وعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء الجراحات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز 30 يونيو للمسالك البولية، أحد أحدث المراكز الطبية المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، والذي نجح في تقديم آلاف الخدمات لأهالي الإسماعيلية ومنطقة القناة بعد تزويده بأحدث ماكينات الغسيل الكلوي.

تجهيز المركز بأحدث المعدات

وقال الدكتور محمد عبد العظيم، مدير مركز 30 يونيو للمسالك البولية وجراحات الكلى، أن المركز يعد أكبر مركز متكامل في جراحات المسالك البولية في منطقة القناة، وتم تجهيزه على أعلى مستوى لاستقبال أكبر عدد من المرضى.

وأضاف مدير المركز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المركز يخدم 5 آلاف مريض شهريا من مرضى الغسيل الكلوي المترددين على المركز، مشيرا إلى أن المركز تم تجهيزه بـ109 ماكينات غسيل لاستيعاب أكبر عدد من أهالي المحافظة ورفع العبء عنهم بدلا من المراكز الخاصة.

نجاح إجراء أول جراحة زراعة كلى

وقال «الهدف الأسمى من إنشاء المركز هو الحصول على اعتماد إجراء جراحات زراعة الكلي، والحمد لله تم الحصول على الرخصة، وإجراء أول جراحة زراعة كلى ناجحة لفتاة تبرعت بها لوالدها تحت رعاية التأمين الصحي الشامل، وهى من أغلى الجراحات التي تصل تكلفتها إلى 750 ألف جنيه، بمقابل لا يصل إلى 400 جنيه تقريبا».

وأكد «عبد العظيم»، أن أوضاع مرضى الكلى في الإسماعيلية اختلفت بشكل كلي عن قبل افتتاح الرئيس السيسي لمركز 30 يونيو، قائلا «نقدر نقول إننا كنا بنحلم في يوم من الأيام والحلم تتحقق، الآن أصبح هناك ماكينات تستوعب المرضى، وعنايات مركزة للحالات مجهزة بماكينات غسيل، وغرف عمليات على أعلى مستوى من التجهيزات لمرضى الكلى، وهي خدمات تقدم جميعها بالمجان، دون تحمل المريض أي نفقات».

مرضى بالإسماعيلية: مركز 30 يونيو حلم أصبح حقيقة

وقالت فاتن عبد العزيز، إحدى المرضي المنتفعات من منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية، والمترددة على مركز 30 يونيو لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، إن المركز حلم تحول إلى حقيقة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت «إحنا مش ناسيين الحال قبل 3 سنين، والغسيل في المستشفيات الأميري والحميات، وحال ماكينات الغسيل القديمة، مفيش مقارنة بين الماضي والحاضر، وشكرا للرئيس»، مشيرة إلى أن تطوير الخدمات الصحية أحد أبرز المشروعات التي خدمت المواطن البسيط.

وقال محمد سالم، أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن مركز 30 يونيو أحد المراكز التي حققت طفرة في القطاع الصحي لأهالي المحافظة من مرضي الكلى، مشيرا إلى تردده لمدة 3 أيام أسبوعيا لإجراء جلسات الغسيل بعد إصابته بالفشل الكلوي.

وأضاف «بحمد ربنا على نعمة المركز، لأني بشوف معاناة أشخاص آخرين في محافظات أخرى لم يصلها مشروع التأمين الصحي الشامل، وأطالب باستمرار الرئيس السيسي معانا لدخول المشروع في كل محافظة وكل مركز، لأنه من أهم المشروعات اللي فعلا خدمت المواطن البسيط».

وقال سيد إبراهيم، أحد المواطنين ممن أجروا جراحة استئصال البروستاتا في المركز، أنه أجرى الجراحة بتكاليف لم تتجاوز 400 جنيه، مشيرا إلى أن المراكز الخاصة طلبت منه 30 ألف جنيه لإجراء الجراحة.

وأضاف «سألت في المركز، ووجدت أحدث الأجهزة الطبية غير المتوفرة بالمراكز الخاصة وبمبلغ مالي ضئيل جدا، وأجريت الجراحة في المركز، وأتردد حتى الآن للمتابعة وصرف العلاج الشهري اللازم»، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مجهودته لتطوير القطاع الطبي في مصر.