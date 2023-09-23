كل ما تود معرفته عن مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية

يسهم مشروع ميكنة نظم إشارات السكك الحديدية في زيادة عوامل التحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات وتقليل فترة التقاطر بينها وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بحسب تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

متابعة حركة مسير القطارات

وفق التقرير، يتضمن تحديث نظم الإشارات والاتصالات للسكك الحديدية متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، بجانب إتاحة نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبد الله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف على مشروع تطوير نظم الإشارات: «أعمال التطوير أسهمت في تقليل حوادث القطارات بشكل كبير»، مؤكداً أن الأعمال تتم بالتنسيق والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في التخصص.

أضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن تطوير نظم الإشارات يأتي في إطار الميكنة الشاملة لمنظومة النقل في مصر، خاصة مع إضافة نوعيات جديدة من القطارات مثل قطارات التالجو والتي تعمل بالنظم الرقمية كاملة.

تفاصيل مشروط تطوير نظم إشارات السكك الحديدية

- 18.5 مليار جنيه تكلفة تطوير نظم الإشارات بطول 971 كيلومتراً ويهدف إلى:

* زيادة عدد القطارات بالخطوط.

* تقيل زمن الرحلات وزيادة أعداها.

* الميكنة وتقليل أخطاء العنصر البشري.

تطوير 5 خطوط رئيسية

5 خطوط رئيسية جرى وجار تطوير نظم إشاراتها لتتحول من النظام الميكانيكي إلى الإلكتروني، وهي الخطوط التالية:

- خط «القاهرة – الإسكندرية» بطول 208 كيلومترات.

- خط «بني سويف – أسيوط» بطول 250 كيلومترا.

- خط «أسيوط – نجع حمادي» بطول 181 كيلومترا.

- خط «بنها – بورسعيد» بطول 214 كيلومترا.

- خط «نجع حمادي – الأقصر» بطول 118 كيلومترا.