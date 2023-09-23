«النقل» تكشف تفاصيل خطة تطوير عربات السكك الحديدية على مختلف الخطوط 

خطوات حكومية متسارعة لإعادة بريق الأسطول المصري من عربات السكك الحديدية، بما يليق بمكانتها التاريخية باعتبارها من أقدم الخطوط العالمية في ذلك المجال، حيث اشتمل ذلك على إجراء العديد من الصفقات مع أكثر دول العالم تطورًا في مجال تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية لتوريدها إلى مصر، بالتزامن مع خطوات أخرى يجري العمل عليها حاليًا لتوطين تلك الصناعات الضخمة في مصر لتتم بخبرات وأيادي المصريين.

توريد آخر 500 عربة

وفق تصريحات وزير النقل، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يجري حالياً توريد آخر مجموعة وهي 210 جرارات سكة حديد جديدة من شركة أمريكية، مع رفع كفاءة 380 جرارا تجري إعادة تأهيلها بالكامل، ويجري توريد آخر 500 عربة من عقد توريد 1350 عربة مع المجر.

جرى توريد 770 عربة درجة ثالثة، إضافة إلى عربات الدرجة الأولى والثانية، بجانب رفع 1800 إلى 2000 عربة بالكامل، وتوريد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية على خط «القاهرة - الإسكندرية» أو «القاهرة - الأقصر - أسوان».

رفع كفاءة الورش

تجري وزارة النقل، أعمال رفع كفاءة الورش بداية من ورش الفرز في الشرابية وورش التبين وجبل الزيتون في الإسكندرية وورش أبوزعبل والمنيا وطنطا والزقازيق، إذ يجري تخصيص كل ورشة لنوع من أنواع الجرارات.