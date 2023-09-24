أسعار البصل اليوم في سوق العبور.. هل يشهد انخفاضا؟

استقرت أسعار البصل اليوم في سوق العبور للجملة ما بين 15 إلى 20 جنيها، فيما تراوحت أسعار الطماطم ما بين 6 إلى 11 جنيها، و سجلت أسعار الكوسة حوالى 6 إلى 9 جنيهات.

أسباب استقرار أسعار البصل اليوم

ويرجع السبب إلى استقرار أسعار البصل اليوم نتيجة زيادة المعروض، وفقا لما ذكره محمد الأحمدي، تاجر خضار في سوق العبور للجملة.

أسعار البصل اليوم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار البصل حاليا مستقرة منذ 4 أيام ما بين 15 إلى 20 جنيها، متوقعا أن تتراجع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون في حدود الـ7 جنيهات للكيلو على أقصى تقدير.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.