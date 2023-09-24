فيلم شاروخان الجديد Jawan يحقق 120 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

يواصل فيلم شاروخان الجديد Jawan تحقيق إيرادات في شباك التذاكر حول العالم للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حقق في الهند 79 مليون دولار، ووصلت إيرادته في السوق الخارجي لـ40 مليون دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 120 مليون دولار، ليصبح أعلى فيلم بوليوودي تحقيقا للإيرادات في الهند خلال عام 2023، وفقا لموقع «Pinkvilla» الهندي.

فيلم شاروخان الجديد Jawan تأليف وإخراج أتلي كومار، وهو من بطولة شاروخان في دور مزدوج كأب وابنه شبيهين يتعاونان معًا لتصحيح الفساد في المجتمع، ويجمع عدد من الأبطال، بينهم نايانتارا، وفيجاي سيثوباثي، وديبيكا بادكون، إضافة إلى برياماني وسانيا مالهوترا.

برمو فيلم شاروخان الجديد Jawan

إشادات نقدية بـ فيلم شاروخان الجديد Jawan

وتلقى فيلم شاروخان الجديد Jawan إشادة من النقاد الذين أشادوا بأداء الممثلين وكتابة السيناريو وتسلسل الحركة والنتيجة الموسيقية، وسجل الفيلم العديد من الأرقام القياسية في افتتاح شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع، والأسبوع الأول لفيلم هندي، متجاوزا نجاح فيلم شاروخان السابق «Pathaan» الذي طرح في وقت سابق من العام الحالي.