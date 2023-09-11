5 معلومات عن فيلم شاروخان «jawan».. يعرض في مصر 13 سبتمبر

يعرض في دور العرض السينمائي بالهند وعدد من دول العالم، فيلم شاروخان الجديد والذي يحمل اسم jawan، وحقق أرقامًا قياسية في إيراداته منذ اليوم الأول لطرحه بالسينمات الهندية، بخلاف إشادات نقدية وجماهيرية موسعة لواحدًا من أشهر نجوم بوليود.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم شاروخان jawan، وذلك من خلال السطور التالية:

- انطلق عرضه في السينمات الهندية يوم 7 سبتمبر من الشهر الجاري.

- متوقع عرضه في مصر يوم الأربعاء المقبل 13 سبتمبر من الشهر الجاري.

أبطال فيلم شاروخان jawan

- يشارك شاروخان بطولة فيلم jawan نايانتارا، فيجاي سيثوباثي، وظهور مميز لنجمة بوليود ديبيكا بادكون، وسانجاي دوت، تأليف وإخراج أتلي كومار.

قصة فيلم شاروخان jawan

- تدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والغموض والإثارة، من خلال jawan الذي مّر ببعض الظروف ويصحى لتطبيق العدالة في المجتمع وتصحيح الأخطاء بطريقة ما.

- ظهر شاروخان في تريلر فيلم jawan بأكثر من لوك، واحدة منهما بشكله المعروف وشعره الأسود الداكن، ومظهر أخر وهو يضع قناعًا مخيفًا على وجهه، وصورة أخرى وهو حليق الرأس ومنزوع الشعر تمامًا ويزين وجهه شارب ولحية خفيفة باللون الأبيض.