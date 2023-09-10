شاروخان في فيلم jawan.. باحث عن العدالة ويعمل على تصحيح أخطاء الماضي

يخوض نجم بوليود شاروخان، تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم jawan الذي انطلق عرضه بالسينما، ولاقى اهتمامًا جماهيريًا واسعًا، خصوصًا مع انتشار التريلر الدعائي والأغنية الدعائية للفيلم، الذي استعانت بهما الشركة المنتجة للترويج للفيلم الجديد وتشويق محبي شاروخان لترقب العمل الضخم منذ شهر أغسطس الماضي، وحققا ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب، بخلاف منصات السوشيال ميديا.

وتدور قصة فيلم شاروخان jawan في إطار يجمع بين الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، إلى جانب الاستعراضات والأغاني التي تتميز بها الأفلام الهندية، حيث يسعى جوان لمواجهة أحد الخارجين عن القانون الذي تسبب في كثير من المتاعب للناس.

jawan فيلم شاروخان

ويسعى jawan، الذي يجسد دوره نجم بوليود شاروخان، إلى تصحيح أخطاء المجتمع في محاولة منه للتغلب على ماضي عانى منه كثيرًا، وفي وسط معركته التي يعيشها يلتقي بفتاة تعمل ضابط، وتتصاعد الأحداث بشكل يحمل كثير من المفاجآت.

فيلم يجمع بين الغموض والإثارة

وظهر شاروخان خلال المقطع الدعائي لفيلم jawan بأكثر من صورة، منها شكله المميز بشعره الأسود الداكن، وقيامه بحركات راقصة واستعراضاته المميزة، وظهوره جالسًا وسط حطام ويضع على وجهه قناعًا مخيفًا، وصورة أخرى وهو حليق الرأس ولديه شارب ولحية باللون الأبيض.