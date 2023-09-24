تطورات كوارث طبيعية ضربت 3 دول.. منها ارتفاع ضحايا فيضانات ليبيا

شهد عدد من الدول خلال 24 ساعة الماضية 3 أحداث تتعلق بالفيضانات والعواصف والزلازل التي ضربت بعض مناطق العالم خلال الفترة الماضية، منها ارتفاع حصيلة العاصفة «دانيال» ليبيا، فيما تحولت العاصفة «أوفيليا» المدارية إلى منخفض مداري.

البداية من ليبيا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الفيضانات والسيول الناجمة عن العاصفة «دانيال» في 10 سبتمبر الجاري إلى 3 آلاف و845 شخصا، وقال المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجرح، إن الحصيلة تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن وفاة 94 من منتسبي القيادة والأجهزة الأمنية الليبية في أعمال الإنقاذ التي جرت بمدينة درنة والجبل الأخضر التي اجتاحتها الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال».

مسؤول مغربي: الجهود الحالية تركز على إعادة إيواء المتضررين

وفي المغرب، التي ضربها زلزال في 8 سبتمبر الجاري، زار رئيس الوزراء عزيز أخنوش، عددا من المناطق المتضررة من زلزال إقليم الحوز، وقال في كلمة ألقاها أمام السكان في زيارته التفقدية، إن الدولة ستبني ما دمره الزلزال.

وأضاف «أخنوش»، أن الجهود الحالية تنصب حول إعادة إيواء المتضررين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي الولايات المتحدة، تحولت العاصفة «أوفيليا» المدارية، إلى منخفض مداري، وفقا لما أعلنه المركز الوطني للأعاصير».

وأصدرت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، تحذيرا لنحو 8 ملايين شخص من نيويورك إلى ساوث كارولينا، من عاصفة«أوفيليا» المدارية والفيضانات.

واشنطن الأكثر تضرراً

وكانت واشنطن بولاية نورث كارولينا من أكثر المدن تضرراً من مياه الفيضانات الناجمة عن عاصفة «أوفيليا» المدارية.

وأوقفت السلطات الأمريكية جميع التحذيرات من هبوب العواصف والعواصف المدارية المتعلقة بـ«أوفيليا»، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصمة «أوفيليا»، تتحرك شمالا بسرعة 19 كيلومتراً في الساعة تقريباً.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار «أوفيليا» في التحرك فوق جنوب شرق فرجينيا خلال الساعات المقبلة ثم فوق شبه جزيرة دلمارفا بحلول صباح اليوم الأحد.

وأضافت هيئة الطقس، أن بعض المناطق قد تشهد أمطاراً يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمترا ورياحاً تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولاينا.