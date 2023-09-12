اتحادا المهندسين والجامعات العربية يعتمدان معايير الاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية

نظم اتحادا المهندسين العرب والجامعات العربية، المؤتمر الأول للتقييم والاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية عبر الفيديوكونفرانس؛ تطبيقًا للتعاون المشترك لمذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحادين، بمشاركة 169 رئيس جامعة وعميد كلية وأستاذا جامعيا.

وأوضح الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن اتحاد المهندسين العرب أولى منذ تأسيسه أهمية كبيرة لموضوع التعليم الهندسي وعقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بهذا الموضوع.

أهمية التقييم والاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية

وأضاف «الحديثي»، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أهمية التقييم والاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية، أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا لهذه المسيرة الهامة، حيث يبرز في وقتنا الحاضر أهمية إيلاء الجهود للتعليم بشكل عام والتعليم الهندسي بشكل خاص، وهذا يستوجب من المؤسسات التعليمية والاتحادات والمسؤولين عن العملية التعليمية أن يتكاتفوا للارتقاء بالتعليم الهندسي.

وأشار إلى أن اتحاد المهندسين العرب واتحاد الجامعات العربية قد وقعا مذكرة تفاهم فيما بينهما، تتضمن العديد من البنود ومنها موضوع التقييم والاعتماد ودعم اتحاد الجامعات العربية واعترافه بكل ما تقدمه الهيئة المختصة بذلك وهي الهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي، موضحًا أن هذه الهيئة تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب وبناءً على توصية من مؤتمري مسؤولي التعليم الهندسي في الوطن العربي الأول والثاني والذين عقدا في دمشق وبيروت.

التقويم وإبداء الملاحظات على المناهج الدراسية بشكل أساسي

وأوضح الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن المقصود من التقييم والاعتماد ليس المردود المادي إنما من أجل التقويم وإبداء الملاحظات على المناهج الدراسية بشكل أساسي، إضافة إلى أعداد الدارسين، ودرجاتهم العلمية، والمختبرات، المكتبات وغير ذلك من أمور تخص العملية التعليمية، وذلك من أجل الارتقاء بها لتحقيق مستوى تعليم هندسي يتماشى والتطور في العالم.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أن مذكرة التعاون المشتركة بين الاتحادين تضع معايير التقييم والاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية، مشيرًا إلى وجود ممثل لاتحاد الجامعات العربية باتحاد المهندسين العرب لمتابعة التقييم والاعتماد وعقد الندوات والتدريب والتأهيل المشترك لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية.

وشدد «سلامة» على أهمية التقييم والاعتماد الهندسي خاصةً أنه يساعد على قياس مدى تحقيق البرامج التعليمية لأهدافها، وكذلك الالتزام بالمعايير المحددة وفق المعايير الدولية والاعتراف المتبادل للشهادات بين الدول والجامعات والمؤسسات الهندسية، وكذلك مساعدة الخريجين على إيجاد فرص عمل داخلية وخارجية، مؤكدًا أنه دون التقييم والاعتماد لن يجد الخريج فرص عمل في السوقين العربية والدولية.