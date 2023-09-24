«الإفتاء» تكشف 3 آداب للعين.. «النظر بمودة»

كشفت دار الإفتاء المصرية عن آداب مهمة متعلقة بالعين، والتي أطلقت عليها «آداب العين»، لافتة إلى أنّ هناك 3 آداب لا بد للمسلم التحلي بها، خاصة في تعامله مع أقرانه وأصدقائه.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ الدين الإسلامي اهتم بآداب العين، حرصا منه على تقوية الروابط بين الأصدقاء والجيران، وجاءت تلك الآداب كالتالي:

آداب العين

- أن ينظر إلى إخوانه نظرة مودة ومحبة يعرفها منك من حضر من المجلس.

- تكون النظره إلى محاسنه، وإلى أحسن شيء يصدر منه.

- ألا يصرف عنه بصره في وقت إقباله عليه وكلامه معه.

لفتت دار الإفتاء إلى أنّ العين خلقت لتهتدي بها في الظلمات، وتستعين بها في الحاجات، وتنظر بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسماوات، وتعتبر بما فيها من الآيات، وأكدت على ضرورة حفظها عن أربع أمور وهي:

1 - أن تنظر بها إلى غير محرم.

2 - إلى صورة مليحة بشهوة نفس.

3 - تنظر بها إلى مسلم بعين الاحتقار.

4 - تطلع بها على عيب مسلم.