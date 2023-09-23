بشاير الذهب الأبيض.. كفر الشيخ تستعد لجني ثلث إنتاج مصر من القطن

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن موسم جني محصول القطن 2023، يبدأ في كفر الشيخ، خلال أسبوع من اليوم، بمساحة تصل 85 ألف فدان، من أصناف القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول، وسط توقعات أن تصل الإنتاجية إلى مليون و200 ألف قنطار.

ثلث مساحة المنزرع من القطن بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور«محمد»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن المساحة المنزرعة في كفر الشيخ، والسابق ذكرها احتلت ثلث مساحة المنزرع من القطن على مستوى المحافظات، حيث بلغ إجمالي المنزرع بمحافظات الوجه البحري والقبلي من القطن هذا العام 255 ألف فدان.

التميز للقطن الشعر

وأضاف أن القطن المنزرع في محافظة كفر الشيخ، هو من أصناف جيزة 96 و97، و86 وهي أصناف عالية الإنتاجية والجودة، ويصل إنتاجية الفدان الواحد منها 15 قنطار قطن، لافتا إلى أن المحافظة تميزت في زراعة القطن منذ ما يقارب 200 عام حتى اليوم.