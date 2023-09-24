«أزهرية كفر الشيخ» تعقد اختبارات مسابقة البريد المصري لحفظ القرآن الكريم

نظمت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اختبارات مسابقة هيئة البريد المصري السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم، والتي تنظمها بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع ‏المعاهد الأزهرية، وتستهدف العاملين وأسرهم بهيئة البريد المصري، وذلك بمقر قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة.

مشاركة 33 متسابقا

وحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للمنطقة الأزهرية في كفر الشيخ، بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 33 متسابقا، ويشرف على التحكيم بها مجموعة متميزة من موجهي شؤون القرآن الكريم، كما يبلغ عدد مستويات المسابقة أربعة مستويات، وينقسم كل مستوى إلى فرعين، وتكون مدة ‏الاختبار عشرة دقائق يجاوب المتسابق خلالهما على خمسة أسئلة عبر منظومة الحاسب الآلي.

إشادة بالطلاب المشاركين

وأشاد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها إدارة شؤون القرآن الكريم، بالتعاون مع تقنين إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة لتخطي كل العقبات التي تواجه سير المسابقة، موجهاً الجميع بتوفير الأجواء المناسبة لأداء المتسابقين اختباراتهم وسط هدوء تام لخروج المسابقة على النحو الأمثل وعدم وقوع أي مخالفات بها.