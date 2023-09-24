أستاذ علوم بحار يكشف أسباب ظهور القروش والأسماك المفترسة على الشواطئ

قال الدكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار بجامعة السويس، إنَّ هناك أسباب تؤدي إلى خروج أسماك القرش والأسماك الشرسة على الشواطئ، مبينًا أنَّها تكون في الأغلب مواقع غير غنية بإنتاج الأسماك والمياه بها غير خصبة وتفتقر لإنتاج مواد عضوية حية، لافتاً إلى أنَّ الصيد الجائر الذي ينتشر بكثرة من ضمن الأسباب.

أسباب هجوم القروش والأسماك المفترسة

وأوضح أستاذ علوم البحار بجامعة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الصيد الجائر يتسبب في نقص المخزون السمكي أكثر من الكمية اللازمة وعدم قدرة المخزون على التجديد ووصوله إلى المرحلة الحرجة، مشيراً إلى أنَّ غذاء القروش والأسماك المفترسة أصبح قليل جداً وهم في حالة جوع، مما جعلهم يخرجون من أماكنهم الأساسية للبحث على فرائس تتغذى عليهم.

وأضاف «حنفي»، أنَّ الإنسان ليس على قائمة طعام القروش إلا في حدود ضيقة جداً وهي شعور القرش بجوع شديد أو عدم قدرة القرش على صيد الأسماك كوجود مشكلة في الحركة أو زعانفه مما يجعله يلجأ لمهاجمه البشر وهي حالات نادرة جداً، مشيراً إلى أنَّ سلوك البشر الخاطئ كإلقاء بقايا الطعام في مياه الشواطئ وتحديداً الطعام الذي يسبب في حدوث «زفارة» في المياه، فهي تتسبب في مهاجمة القروش والأسماك المفترسة.

منع الصيد الجائر

ولفت إلى أنَّه لتفادي حدوث أي هجوم من القروش، يجب اتخاذ إجراءات تمنع الصيد الجائر وتحديداً في موسم التكاثر للأسماك، لتوفير المخزون سمكي وإعادة المنظومة السمكية لشكلها الطبيعي، ومنع الصيد بشكل دائماً في مناطق المحميات الطبيعية.