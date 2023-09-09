حالة الشواطئ في الأيام المقبلة.. لو بتفكر تخطف يومين قبل الدراسة

ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية يدفع البعض للذهاب إلى الشواطئ خلال الأيام الجارية وتحديدا الذين لم يتمكنوا من الذهاب منذ بداية فصل الصيف.

وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس على الشواطئ تشير إلى أن الفرصة ما زالت متاحة لاستغلال الأيام المتبقية في إجازة نهاية العامة وقبل بداية العام الدراسي الجديد.

حالة الطقس على الشواطئ

نوه الخبراء إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتشير الأرصاد إلى أن الشواطئ الممتدة على طول السواحل الشمالية تشهد الفترة الجارية طقس حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا .

درجات الحرارة اليوم على المدن الشاطئية

الإسكندرية 33 24

مطروح 33 24

العلمين الجديدة 32 25

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 41 30

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

طابا 36 26

سيوة 37 25

رأس غارب 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

المنصورة الجديدة 36 26