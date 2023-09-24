رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. «شوف هتروح فين؟»

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، بعد غلق باب تسجيل الرغبات الأربعاء الماضي، وبحسب تصريحات السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والمشرف على التنسيق، ستكون النتيجة متاحة خلال الساعات المقبلة.

ويمكن معرفة نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 من هنا، مع اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار الأيقونة الخاصة بنتيجة تقليل الاغتراب.

- اختيار نوع الشهادة الخاصة بالطالب بالضغط على الثانوية العامة.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- كتابة الرقم التأكيدي الذي يظهر على الشاشة أمامه.

- الضغط على نتيجة تقليل الاغتراب.

- ظهور النتيجة فور الإعلان عنها.

شروط نجاح تقليل الاغتراب

- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة في الكلية المراد التحويل إليها.

- أن يكون الطالب مستوفيا قواعد القبول بالكلية المراد التحويل إليها.

- %10 فقط النسبة المقررة لتقليل الاغتراب فقط بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

- عملية التحويل لا تنجح سوى لمرة واحدة فقط.