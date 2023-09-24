كارثة إنسانية في درنة.. كيف زاد تغير المناخ من وطأة العاصفة «دانيال»؟

أدى تغير المناخ إلى زيادة شدة العاصفة المدمرة التي ضربت مدينة درنة الليبية، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا.

وبحسب تقرر لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن خبراء وباحثين من مجموعة «World Weather Attribution» أكدو أن انبعاثات الغازات الدفيئة التي يسببها الإنسان أدت إلى زيادة هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 50% خلال العاصفة دانيال، كما ساهم الصراع الدائر في المنطقة في تعرض السكان للفيضانات، مما حول الحدث المناخي المتطرف إلى كارثة إنسانية.

احتمالات تكرار العاصفة

وتابع التقرير، بأن العلماء استخدموا عمليات المحاكاة الحاسوبية لتقييم الاحتمال المتزايد لحدوث مثل هذه العاصفة بسبب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية بسبب تغير المناخ، ووجدوا أن العاصفة في شمال ليبيا، مثل تلك التي ضربت درنة، من المتوقع أن تحدث مرة كل 300 إلى 600 عام.

وفي المقابل، تبين أن العاصفة «دانيال» التي جلبت أمطارا غزيرة على اليونان وبلغاريا وتركيا، ما أدى إلى مقتل 28 شخصا، كانت أكثر احتمالا بما يصل إلى 10 مرات بسبب تغير المناخ، مما أدى إلى زيادة هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 40٪، ومن المتوقع الآن أن تحدث مثل هذه العواصف الشديدة مرة واحدة تقريبًا كل عقد في تلك المنطقة.

كثافة الأمطار

واكتسبت العاصفة «دانيال» شدتها من درجات حرارة البحر التي كانت أعلى بدرجتين إلى ثلاث درجات من متوسط سبتمبر الماضي، أثناء تحركها فوق البحر المتوسط، وأدى هذا الدفء الإضافي إلى تغذية رياح أقوى وزيادة الرطوبة في الهواء، وعندما ضربت العاصفة الساحل الشمالي لليبيا، تسببت في هطول أمطار تقترب كثافتها من 400 ملم على درنة خلال 24 ساعة فقط، مقارنة بمتوسط هطول الأمطار في المدينة في شهر سبتمبر والذي بلغ 1.5 ملم فقط.

وأشار العلماء إلى أن النتائج التي توصلوا إليها بها كان بها بعض الشكوك بسبب محدودية البيانات المتاحة للأحداث الصغيرة والتحديات المتمثلة في تمثيل مثل هذه الأمطار في النماذج المناخية، ومع ذلك، فإنهم واثقون من أن تغير المناخ لعب دورًا مهمًا في تكثيف أنماط الطقس التي أدت إلى هذه الأحداث المتطرفة، وقد ارتبط ارتفاع درجات الحرارة بغزارة هطول الأمطار، وقد أظهرت الدراسات السابقة أن تغير المناخ يمكن أن يزيد من شدة أنظمة الطقس مثل العاصفة «دانيال».