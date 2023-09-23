لجنة الطوارئ الليبية: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة إلى 3845 وفاة

أعلن المتحدث باسم لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية محمد الجارح، خلال مؤتمر صحفي ببنغازي، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان درنة إلى 3845 حالة وفاة، بحسب ما أوردت شبكة «سكاي نيوز».

ووفقا للجارح، فقد تم انتشال ودفن جثامين 43 شخصا اليوم، إلى جانب جثامين 202 يوم أمس.

الجارح: الأرقام تشمل الوفيات الموثقة فقط

وأشار الجارح إلى أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الوفيات الموثقة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لافتا إلى أن العمل جار على مطابقة هذه البيانات مع قوائم المفقودين، وحصر كامل لضحايا الكارثة ما يجعل الرقم قابلا للزيادة.

وبين أن عدم وجود منظومة موحدة لحصر الوفيات فى بداية الأزمة، أسفر عن انتشار أرقام متضاربة.

لجنة الطوارئ تطالب بسرعة الإبلاغ عن المفقودين

ودعا «الجارح» المواطنين ممن لديهم مفقودون إلى سرعة الإبلاغ عنهم لدى الجهات المختصة المكلفة من قبل مكتب النائب العام.

وأكد مسئول لجنة الطوارئ أنه لا زالت هناك 9 فرق أجنبية عاملة على الأرض في مدينة درنة، للمشاركة في عمليات انتشال جثامين الضحايا، إضافة لوصول فريق إماراتي يقدم الدعم للبحث الجنائي في عمليات مطابقة الحمض النووي.

وتواصل فرق الطوارئ انتشال جثث ضحايا الفيضانات شرقى ليبيا، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم تأكيد 4000 حالة وفاة في درنة، ولا يزال أكثر من 8000 شخص في عداد المفقودين بعد أن جرفت الفيضانات والسيول عددا من أحياء المدينة، مخلفة دمارا هائلا.