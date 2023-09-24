«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع بداية فصل الخريف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وهناك ارتفاعات طفيفة بقيم درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي، ومتوقع اليوم أن تكون العظمى على القاهرة 34 مئوية، حيث تتأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وعدم وجود أي سحب تحجب أشعة الشمس.

درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ درجات الحرارة مرتفعة خلال فترة النهار، وفي فترة الظهيرة تشهد أجواء حارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، وتظل الأجواء لطيفة ليلا خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفترات الصباح الباكر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الجوية، أنّ درجات الحرارة تنخفض خلال فترات الليل خاصة مع فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة مع انخفاض نسب الرطوبة ليلا، ووجود نشاط نسبي للرياح، ما يجعلنا نشعر بمزيد من الانخفاض فترات الليل، مشيرة إلى أنّ الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، وستظل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى هذا الأسبوع بين 34 و35 درجة مئوية.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الجوية، أنّ فصل الخريف بدأ أمس، والنصف الأول من فصل الخريف يشهد ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، ولكن فترات المساء وساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر نشهد برودة في الطقس.