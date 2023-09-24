هل تتعرض مصر لعاصفة التنين المدمرة في الخريف؟.. «الأرصاد» تجيب

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة احتمالية تعرض مصر لعاصفة التنين المدمرة في الخريف، موضحا أن الحديث عن ذلك عارٍ تماما من الصحة، ولن تتعرض مصر لأي عواصف جوية خلال الفترة المقبلة، فهناك استقرار تام في حالة الطقس حتى وإن ارتفعت درجات الحرارة بنسب بسيطة.

عدم استقرار الأحوال الجوية

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، إنه من الوارد أن يشهد فصل الخريف بشكل عام عدم استقرار في الأحوال الجوية، لكن ذلك بنسب طفيفة لا ترقى لحد العاصفة.

كميات الأمطار في فصل الخريف أعلى من المعدل الطبيعي المعتاد

واختتمت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أنه بالإشارة إلى أنّ كميات الأمطار في فصل الخريف ستكون أعلى من المعدل الطبيعي المعتاد في الصيف، مع تكون السيول على المناطق الجنوبية وسلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد وسيناء، نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي.

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأحد

وتحدثت عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، بالتزامن مع دخول البلاد في أجواء فصل الخريف، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، بأنّ البلاد كانت تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يوزع الرطوبة في الهواء.

وتوقعت الرصاد ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد، بمعدل من درجتين إلى 3 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة وتستمر على مدار الأسبوع، نتيجة وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

درجات حرارة محسوسة أعلى من 34 درجة

وأشارت إلى أنه قد يشعر المواطن بدرجات حرارة محسوسة أعلى من 34 درجة بسبب تأثير المرتفع الجوي على البلاد، وربما تصل إلى 37 درجة في فترات النهار، موضحة أنّ ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام لا يعتبر موجة حارة، لأنه من المعروف عن فصل الخريف تقلب الأجواء.