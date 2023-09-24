هيئة الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأولى من فصل الخريف

تشهد جميع أنحاء البلاد، بدءا من السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبري ومنطقة مصر الوسطى ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من فصل الخريف، وفق ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة فصل الخريف

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ ارتفاع درجات الحرارة في فصل الخريف، سيكون بقيم لن تزيد على 3 درجات حتى الآن، خاصة في النصف الأول من فصل الخريف، إذ إنّ السمات المناخية فيه هي تقريبا نفس سمات فصل الصيف، حسب ما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة خلال الأيام الأولي من فصل الخريف

وقالت غانم لـ«الوطن»، إنّ ارتفاع درجات الحرارة متوقعة بالفعل في أول 6 اسابيع من فصل الخريف، بقيم تتراوح بين 4 حتى 5 درجات، ولكن لن تصل للموجات الحرارية العالية التي أثرت علينا خلال آخر 8 أسابيع من فصل الصيف، بسبب استمرار امتداد تأثير منخفض الهند الموسمي الحار، وتعرضنا لأكثر من مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة.

درجات الحرارة غدا الاثنين 25-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء27-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.