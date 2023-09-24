«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بين 2 و3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الأول من فصل الخريف، نظرا لتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند، مع وجود مرتفع جوي قادم في طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط ومحمل ببخار الماء، مما يعمل على زيادة نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى.

طقس أيام الخريف الأولي

وأشارت الهيئة إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، بسبب المرتفع الجوي، مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر وحتى ظهور اشعة الشمس.

درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الخريف

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الأول من الخريف، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية ستكون على النحو التالي:

درجات الحرارة الاثنين 25 - 9- 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26- 9- 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء27- 9- 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.