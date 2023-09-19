«التموين» تزف بشرى بشأن إضافة المواليد على البطاقات

زف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى بشأن إضافة المواليد للفئات المستحقة المتقدمة بطلبات تسجيل وتنزيل الأبناء على البطاقات، موضحا أنها ستكون خلال الشهر المقدم فيه الطلب.

وزير التموين يحدد زمن إضافة المواليد على البطاقة

وأضاف وزير التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا يوجد أي تأخير في تنزيل وإضافة المواليد على البطاقة للأسرة المتقدمة بطلبات، قائلا: «طالما انطبق عليها القواعد التي قررناها للإضافة فسيتم تسجيل المواليد وتنزيل الأبناء في نفس شهر تقديم الطلب، دون أي تأخير».

فئات إضافة المواليد

وعن إحتمالية إدراج فئات جديدة لإقرار استحقاقها لإضافة وتنزيل الأبناء على بطاقة التموين، قال وزير التموين: «لا نية لضم فئات جديدة مستحقة، والفئات التي حددها القرار الوزاري رقم 51 هي المستحقة لتقديم طلبات إضافة أبنائهت منها أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء زوجات الشهدات، وأبناء الأسر البديلة».

نص القرار رقم 51 لوزير التموين

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أصدر القرار رقم 51 بتاريخ 8 ديسمبر 2022، بعد زيادة المترددين على مكاتب التموين لتقديم طلبات إضافة المواليد، أقره فيه إتاحة الخدمة للفئات الأكثر احتياجا فقط، بشرط ألا يقل أعمار الأبناء المرد إضافتهم عن 4 سنوات، وأن يكون عدد أفراد بطاقة التموين أقل من 4 أفراد.