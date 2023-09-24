خبير: اهتمام الدولة بالقمح أثمر عن زراعة 3.6 مليون فدان

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إنّ الدولة مهتمة بزراعة القمح كمحصول استراتيجي، ما انعكس من خلال زيادة المساحة المزروعة بالقمح، والتي وصلت إلى 3.6 مليون فدان.

وأضاف أستاذ الزراعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه طبقًا للخريطة الصنفية فإنّ المناخ في كل جزئية بمصر يختلف عن المنطقة الأخرى، ولدينا أصناف تُزرع في درجة حرارة منخفضة، وأصناف في درجة حرارة متوسطة، وأخرى في درجة حرارة عالية.

وأوضح أنّه في المنطقة الجنوبية من مصر، فإنّ أصناف القمح معظمها صلب ويدخل في تصنيع المكرونة، أما الأصناف التي تتم زراعتها في وسط الدلتا ووجه بحري أصناف مختلفة، لافتا إلى أنّ وزارة الزراعة تضع على عاتقها الاهتمام بالمحصول من خلال زراعة التقاوى المعتمدة.

أصناف الأقماح المعتمدة

وتابع: «زمان لما كانوا يزرعوا القمح أو بعض المحاصيل الأخرى، كان بياخد تقاوى من نفس المحصول اللي بينتجه، وكان في بعض المشاكل نتيجة عدم وجود الخبرة الفنية فكان بيبقي المحصول منخفض، فمثًلا الفدان كان بيجيب 14 أردب، والنهارده وزارة الزراعة بتعتمد على أصناف مستنبطة لزيادة الإنتاج».