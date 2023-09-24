قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية لمدة 6 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن بعض مناطق المحافظة، غدًا الاثنين، من الساعة 2 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً، للانتهاء من بعض الأعمال.

أماكن قطع المياه بالدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أنه يجري قطع المياه عن بعض مناطق طلخا وهي منطقة البر والوفاء، وشارع العراقي، وتقسيم عمرو يونس، وعزبة عربان.

سبب قطع المياه في الدقهلية

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه في مناطق طلخا إلى تنفيذ أعمال صيانة بخط مياه قطر 8 بوصة «اسبستوس» على طريق «المعاهدة - طلخا».

ونبهت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، إلى تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال المستمرة 6 ساعات، لحين عودة المياه مرة أخرى.