تحرير 85 محضرا للتعدي على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

حررت هيئة مياه الشرب والصرف الصحي 50 محضرا لتعديات على شبكة مياه الصرف، كما تم تحرير 35 محضر تعد على شبكة الصرف الصحي.

تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تشكيل لجان للمرور والتفتيش على المشتركين بالقرى

أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية ، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية، للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى ( كفر الأعصر - كفر الشوبكي - طوخ - أرض الفدان) وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات، وأسفرت اللجان عن تحرير 50 محضر تعد على شبكة مياه الشرب، وتحرير 35 محضر تعد على شبكة الصرف الصحي وتحرير 15 محضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد.

كما تم تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات والتي بلغت 100000م3.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز والإبلاغ حال وجود أي مخالفات.