خريطة قطع المياه عن بعض المناطق في الأقصر غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه عن مدينة الطود جنوب المحافظة، والمناطق التابعة لها غدا الأحد 24 سبتمبر، من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً.

وأضافت الشركة أنه سيتم إيقاف محطة مياه الطود المدمجة عن العمل في تلك الفترة، نظرا لاستكمال الأعمال بخط مياه 12 بوصة، الدفع الموجه، ضمن مشروع كوبري الطود الجديد.

مياه الأقصر

وتهيب شركة مياه الأقصر بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما توفر الشركة سيارات مياه شرب صالحة للاستخدام في حال طلبها عن طريق غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من تليفون هاتف- 0952282406 - 0952284116 - 01147999752