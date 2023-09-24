مركز شباب عرب المعمل بالسويس يحصد المركز الثاني جمهوريا في بطولة الملاكمة

تمكن أحمد أشرف لاعب مركز شباب عرب المعمل التابع لقطاع فيصل بمحافظة السويس، من تحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة الملاكمة لمنتخبات مناطق الجمهورية.

منطقة السويس تفوز بالمركز الثاني في الملاكمة

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس برئاسة عادل الشيمي، أن المنطقة حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الملاكمة لمنتخبات المناطق، حيث تمكن لاعب مركز شباب عرب المعمل، الحصول على الميدالية الفضية في البطولة.

لاعب عرب المعمل بالسويس يصل للنهائيات

وذكرت مديرية الشباب والرياضة، أن أحمد أشرف لاعب عرب المعمل، استطاع الوصول إلى الدور النهائي في بطولة الجمهورية للملاكمة لمنتخبات المناطق، والتي أقيمت على حلبة المركز الأولمبي بالمعادي، وذلك استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية بالقاهرة، وتمكن اللاعب من الحصول على المركز الثاني على مستوي الجمهورية.

وكيل رياضة السويس يتقدم بالتهنئة

وقال عادل الشيمي، إن تحقيق لاعبي السويس المراكز المختلفة بالبطولات يشير إلى أن السويس تمتلك عناصر متميزة ومديرية الشباب والرياضة ترعى المتميزين أو الذين لديهم القدرة على تحقيق البطولات من أجل رفع مستوى التمثيل الرياضي للمنتخبات.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف مديرية الشباب والرياضة بالسويس.