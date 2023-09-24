ريم العدل تعدل منشور نعيها للفنان أحمد عصام لتنفي شائعة صلة القرابة بينهما

أعادت مصممة الأزياء ريم العدل، تعديل المنشور الذي نعت من خلاله الفنان الشاب أحمد عصام، عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»، وتسبب في حالة كبيرة من الجدل حول كونه ابنها.

ريم العدل تعيد كتابة منشور أحمد عصام

وأعادت ريم العدل كتابة المنشور لتنفي شائعة أنه ابنها قائلة: «أخدت قلبي معاك يا حبيب قلبي، ربنا يرحمك ويغفرلك، ويثبتك عند السؤال، ويجعلك من أهل الجنة يا حبيب قلبي.. هتوحشني قوي ربنا يرحمك، ويصبرني على فراقك يا حبيبي ويصبر أهلك».

كانت ريم العدل نعت الفنان أحمد عصام بعد إعلان وفاته، ما جعل المتابعين يعتقدون أنّه ابنها، إذ قالت: «أخدت قلبي معاك يا حبيب قلب أمك ربنا يرحمك يغفرلك ويثبتك عند السؤال، ويجعلك من أهل الجنة يا حبيب قلبي.. هتوحشني قوي، ربنا يرحمك ويصبرني على فراقك يا حبيبي ويصبر أهلك».

رحيل الفنان أحمد عصام

يذكر أن الفنان الشاب أحمد عصام رحل عن عالمنا، يوم أمس، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.