قانون «الوطنية للانتخابات» يحدد موعد إعلان النتيجة

حدد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّها الهيئة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات، وذلك حسب ما نص القانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمادة 11 على «يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الـ5 أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة 8 أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة».

إعلان النتائج النهائية

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وذلك طبقًا للطريقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

اختصاصات الهيئة

كان قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قد حدد اختصاصات الهيئة، مجلس إدارة الهيئة والتشكيل الخاص بالمجلس، ونصت المادة 5 من ذات القانون على أنه يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.